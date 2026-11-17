Что произошло за день: вторник, 17 ноября

Крушение самолета на Кузбассе, новая атака на Крымский мост и цены на красную икру

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет потерпел крушение в районе Кемерова. На месте катастрофы развернут штаб, его возглавляет губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, разбился транзитный самолет, пролетавший через регион. Других подробностей он не привел.

- СКР завел дело о теракте в связи с украинскими атаками на Крымский мост. По данным ведомства, 16 и 17 ноября "украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции". После проведения заседания правкомиссии по ситуации вокруг моста вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту РФ о текущем положении дел. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было возобновлено уже к середине дня.

- Проект закона о повышении штрафов по 29 статьям КоАП прошел в Госдуме первое чтение. Среди прочего он предполагает повышение административных штрафов за нарушение запрета курения табака, мелкое хулиганство, нарушение порядка организации либо проведения митинга, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и другое.

- ФСБ предотвратила масштабную серию диверсий украинских спецслужб с применением БПЛА и гидроциклов. По предварительной оценке, на подготовку диверсий было затрачено не менее 2,5 млн долларов США.

- Аэропорты РФ будут перечислять авиапромсбор за иностранных перевозчиков, компенсируя затраты из тарифа. Согласно материалам Минпромторга, который разработал пакет законопроектов, размер авиапромсбора составит 500 руб. с пассажира рейсов российских перевозчиков и 1 тыс. руб. - иностранных.

- Спекулятивный рост цен на красную икру в РФ прекратится в ближайшие 1,5-2 месяца, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, оснований для того, чтобы цена на красную икру превышала 18 тыс. рублей за кг, нет, но дешевой красной икры, какой она была в последние годы, не будет.

- Финляндия отказала российским фигуристам во въезде для участия в этапе Гран-при.