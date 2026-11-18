В США экологи оспаривают в суде продажу нефтегазовых участков в Мексиканском заливе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группа экологических организаций подала иск к администрации президента США Дональда Трампа, оспаривая проведение третьего аукциона по продаже нефтегазовых участков в Мексиканском заливе (Big Beautiful Gulf 3) без предварительной экологической экспертизы.

Как сообщается в пресс-релизе Центра биологического разнообразия (Center for Biological Diversity), иск касается аукциона, состоявшегося 12 августа 2026 года. На нем были выставлены участки общей площадью более 81,2 млн акров. Эти торги последовали за двумя предыдущими (в декабре 2025 года и марте 2026 года), которые данные организации уже оспаривают в суде.

Истцы утверждают, что при организации аукционов власти не провели оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с Национальным законом об экологической политике, а также нарушили другие федеральные природоохранные нормы.

В соответствии с законом One Big Beautiful Bill, принятом в 2025 году и направленном на раскрытие энергетического потенциала США, до 2040 года должно быть проведено 30 аукционов на аренду земель в Мексиканском заливе.