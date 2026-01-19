Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мексиканский конгломерат Grupo Carso, контролируемый магнатом Карлосом Слимом, выкупит у "ЛУКОЙЛа" долю в морских нефтяных месторождениях Ичалкиль и Покоч, передает Reuters со ссылкой на сообщение мексиканской компании.

В рамках сделки Grupo Carso приобретет дочернюю компанию "ЛУКОЙЛа" - Fieldwood Mexico за $270 млн, а также погасит $330 млн долга.

Слим, чья бизнес-империя уже охватывает телекоммуникации, банковское дело, страхование, розничную торговлю и гостиничный бизнес, в последние годы занялся энергетическим сектором, в том числе заключил сделки с государственной компанией Pemex.

Контрактный блок состоит из двух участков Ichalkil и Pokoch общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. Глубина моря в районе участков составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр. н.э., из которых более 80% - нефть. Добыча по проекту начата в IV квартале 2021 года.

"ЛУКОЙЛу" в проекте принадлежит 50% после того, как в феврале 2022 года НК закрыла сделку по покупке холдинга, владеющего компанией-оператором - Fieldwood Mexico B.V. за $700 млн. Партнером является нефтегазовая компания PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) с долей участия 50%. Соглашение о разделе продукции по проекту, подписанное в 2016 году, рассчитано на 25 лет и предполагает возможность его продления на срок до 10 лет.