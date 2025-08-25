США утвердили программу аренды участков для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и на Аляске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел США утвердило долгосрочный график для аренды лотов участков для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и заливе Кука на Аляске. Решение реализовано в рамках "Большого красивого закона" (The One Big Beautiful Bill Act) и направлено на укрепление энергетической независимости США, сообщает ведомство.

Программа включает 30 участков в Мексиканском заливе, где сосредоточено 14-15% национальной добычи нефти, а также шесть лотов в заливе Кука до 2032 года.

Освоение Аляски и залива Кука поможет сократить зависимость США от иностранных поставок и привлечёт инвестиции в региональную экономику.

Аляска играет жизненно важную роль в энергетическом будущем Америки, уверены в МВД, и залив Кука, расположенный вдоль юго-центрального побережья Аляски недалеко от Анкориджа, находится в центре этой возможности. "Уникальное положение Аляски как стратегического энергетического узла и ворот в Арктику делает её важнейшей для энергетической безопасности США. Ответственное развитие залива Кука поможет снизить зависимость от импорта", - подчеркивается в сообщении.

"Большой красивый закон", принятый в июле, предполагает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.

Первый лот по новому закону в Мексиканском заливе запланирован на 10 декабря 2025 года.