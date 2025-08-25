Поиск

США утвердили программу аренды участков для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и на Аляске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел США утвердило долгосрочный график для аренды лотов участков для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе и заливе Кука на Аляске. Решение реализовано в рамках "Большого красивого закона" (The One Big Beautiful Bill Act) и направлено на укрепление энергетической независимости США, сообщает ведомство.

Программа включает 30 участков в Мексиканском заливе, где сосредоточено 14-15% национальной добычи нефти, а также шесть лотов в заливе Кука до 2032 года.

Освоение Аляски и залива Кука поможет сократить зависимость США от иностранных поставок и привлечёт инвестиции в региональную экономику.

Аляска играет жизненно важную роль в энергетическом будущем Америки, уверены в МВД, и залив Кука, расположенный вдоль юго-центрального побережья Аляски недалеко от Анкориджа, находится в центре этой возможности. "Уникальное положение Аляски как стратегического энергетического узла и ворот в Арктику делает её важнейшей для энергетической безопасности США. Ответственное развитие залива Кука поможет снизить зависимость от импорта", - подчеркивается в сообщении.

"Большой красивый закон", принятый в июле, предполагает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.

Первый лот по новому закону в Мексиканском заливе запланирован на 10 декабря 2025 года.

США Аляска Мексиканский залив нефть газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });