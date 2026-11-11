Латвия продлила визовые ограничения для россиян и белорусов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии поддержало предложение Министерства иностранных дел о продлении ограничений на прием визовых заявок и въезд в Латвию для граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 года, сообщают латвийские СМИ.

Предыдущие решения кабинета министров о приеме визовых заявлений от граждан третьих стран и ограничениях на въезд в Латвию для определенных категорий граждан России и Беларуси действуют до 31 декабря 2026 года. Новые постановления сохраняют содержание и основные положения действующих порядков, включая исключения для определенных категорий лиц.

Заявления на визу, как и ранее, будут принимать от граждан России и Белоруссии, являющихся членами семей граждан Латвии, стран Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Также ограничение не затрагивают "лиц, въезд которых связан с гуманитарными соображениями, а также лиц, получивших право на проживание в Латвии и нуждающихся в визе для въезда".

Помимо этого, исключение сохраняется для работников транспортных компаний, сотрудников дипломатических и консульских представительств и членов их семей.

Прочие лица "будут рассматриваться как представляющие угрозу политической и внутренней безопасности Латвии".