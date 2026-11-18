Пашинян считает шансы полноценного членства Армении в ЕС более реалистичными, чем год назад

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Перспектива полноценного членства Армении в Евросоюзе сегодня значительно более реалистична, чем год назад, заявил в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян.

"По моей оценке, перспектива полноценного членства Армении в Евросоюзе сегодня значительно более реалистична, чем год назад, и в дальнейшем будет становиться еще более реалистичной. Но и здесь решение должен принять народ, поскольку согласно как новой, так и действующей Конституции вопрос о вступлении в наднациональные объединения решается посредством референдума. Я очень рад, что решение будет принимать народ", - сказал он.

Он назвал важным вопросом то, насколько курс на вступление в ЕС отдаляет Армению от региона и противопоставляет ее соседним странам.

"Мы упускали из виду, что два из четырех наших соседей являются странами-кандидатами на вступление в ЕС. Насколько я знаю, у другого нашего соседа также нет проблем с возможным вступлением Армении в Евросоюз. Да, с большой вероятностью у него есть проблемы с НАТО, но мы и не ставили перед собой такую задачу. Разумеется, здесь нам необходимо провести очень откровенное и открытое обсуждение с Россией", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения взяла курс на вступление в ЕС в тот период, когда Россия неоднократно заявляла об отсутствии возражений против расширения Евросоюза.

"Проблемы у нее были с расширением НАТО. Сейчас позиции в определенной степени изменились. Так что у нас есть еще одна тема для референдума (помимо референдума по новой Конституции - ИФ) - референдум о вступлении в Евросоюз", - заявил Пашинян.