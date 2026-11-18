В Ереване заявили, что не стремятся сближаться с НАТО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Политика Еревана не направлена на сближение с европейским военно-политическим альянсом, поэтому вопрос о вступлении в НАТО не ставится, заявил в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.

На правительственном часе один из депутатов спросил его, почему Армения не присоединилась к декларации об основополагающих принципах безопасности, принятой в рамках IX саммита Европейского политического сообщества.

"Мы не присоединились по одной причине, и я открыто сказал об этом партнерам. В декларации было очень много ссылок на НАТО. Я сказал, что мы начали процесс вступления в Евросоюз, однако в нашей политике нет решения о вступлении в НАТО, и мы вообще не ставили перед собой такой задачи. В Евросоюз - да, но мы не придерживаемся политики, основанной на логике военно-политического альянса", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, партнеры отнеслись к этой позиции с пониманием.