Председатель КНР намерен сотрудничать с Россией в общих интересах АТР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Cи Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин будет вести сотрудничество с Москвой в общих интересах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил МИД КНР.

"Развитие Китая и России тесно связано с Азиатско-Тихоокеанским регионом. АТЭС - важная площадка для наращивания сотрудничества. Китай будет работать с Россией и всеми народами региона ради процветания и развития региона, будет действовать сообща для строительства Азиатско-Тихоокеанского сообщества", - сказал он.

Также Си Цзиньпин заявил о необходимости консолидировать успехи в сотрудничестве Китая и России, развивать его и распространить на новые области. Председатель отметил необходимость добиваться более стабильной и предсказуемой атмосферы для инвестиций и занятий коммерческой деятельностью, защищать права и интересы предприятий двух стран.

Кроме того, он призвал наращивать обмены между правительственными, военными, партийными структурами двух стран.

Си Цзиньпин отметил, что отношения двух стран выдержали испытания временем, вносят стабильность в нынешний неспокойный мир и могут служить примером взаимовыгодных отношений между крупными державами.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Си Цзиньпин в среду обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки, упоминалось урегулирование на Украине, а также последний раунд переговоров в Абу-Даби.