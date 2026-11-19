Пашинян заявил о готовности уйти с поста после подписания соглашения с Баку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на правительственном часе в парламенте, что готов уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и выполнения ряда пунктов мирной повестки.

"Мы говорим, что достигли точки, в которой можем установить необратимый мир. Давайте проведем референдум (по новой Конституции - ИФ), пусть народ решит. Вы говорите, что хотите отстранить меня от власти? Хорошо, идем на референдум. В обоих случаях я ухожу. Если люди не проголосуют за новую Конституцию - я ухожу. Если проголосуют, я иду подписывать мирное соглашение, мы его ратифицируем, реализуем несколько пунктов мирной повестки - и я тоже ухожу. Хотите отстранить меня? Хорошо, я предлагаю вам это сделать", - сказал Пашинян, призвав оппозицию "доказать, что у нее есть такая повестка".

"Кто дает такой шанс? Я говорю: идем на референдум, если народ не проголосует за новую Конституцию, я ухожу, сдаюсь", - заявил армянский премьер.

Среди шагов, необходимых для институционализации мира, он назвал запуск проекта TRIPP и делимитацию сложных участков границы.

"Говорю прямо: если вы этого не сделаете, мы пойдем на внеочередные выборы, и вы не должны быть избраны. Никого из вас здесь не должно оказаться. Я совершенно ясно и открыто говорю: я предоставляю вам сценарии моего отстранения. Если вы меня не отстраните, я сам вас отстраню", - предупредил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что до принятия новой Конституции действующая власть останется у руля страны.

"Пока не будет принята новая Конституция, я буду премьер-министром", - заключил Пашинян.