Один из трех авианосцев ВМС США покинул Ближний Восток

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Атомный авианосец ВМС США USS George Washington покинул Ближний Восток, еще два авианосца остаются в регионе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

По их данным, он возвращается в японский порт приписки Йокосука.

В районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана теперь на боевом дежурстве остаются авианосцы USS George Bush и недавно прибывший USS Theodore Roosevelt. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с ними вблизи Ирана размещены два крейсера, 11 ракетных эсминцев, беспилотный разведывательный корабль и экспедиционная морская база USS Miguel Keith.

Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море и еще три больших десантных корабля с морской пехотой на борту и эсминец - в Индийском океане. Кроме того, четыре эсминца выполняют оперативные задачи в восточной части Средиземного моря.

Как отмечают источники издания, авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, прибывшая в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) в понедельник, рассматривается как дополнительный военный ресурс для президента Дональда Трампа на случай, если он решит возобновить активные боевые действия с Ираном.