КСИР сообщил о подрыве на минах трех танкеров в районе Ормузского пролива

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись в районе к востоку от Ормузского пролива, передает государственный телеканал IRIB.

КСИР утверждает, что танкеры подорвались и загорелись из-за игнорирования предупреждений иранских военно-морских сил.

По их данным, танкеры шли по несанкционированному Тегераном маршруту с отключенными системами автоматической идентификации судов.