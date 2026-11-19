Туркменистан в 2030-2045 гг. намерен провести индустриализацию всех регионов страны

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Перспективные планы по индустриальному развитию всех велаятов (областей) Туркменистана в период 2030-2045 годов представлены на заседании президиума Халк Маслахаты (Народного Совета) страны, сообщает в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

На заседании вице-премьер Баймырат Аннамаммедов доложил о мерах для выполнения задач, определённых в Национальной стратегии индустриального развития Туркменистана на 2030-2045 годы.

По его словам, в Ахалском велаяте в рамках реализации данной стратегии предусматривается увеличить производственные мощности строительной, химической и энергетической отраслей, расширить выпуск газохимической продукции, создать новые предприятия по производству стекольной и текстильной продукции, развивать пищевую промышленность, наладить производство материалов для строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, модернизировать действующие предприятия и внедрить в них инновационные технологии.

В числе основных направлений индустриального развития Балканского велаята определены: строительство 2-й очереди комплекса по производству карбамида, развитие производства йода, брома, технической и поваренной соли; расширение производства на основе комбинированной парогазовой электростанции и многофункциональной солнечной и ветровой электростанции.

В Дашогузском велаяте предусматривается развивать газохимическое производство, расширять промышленность по переработке сельхозпродукции, создавать новые производственные мощности, работающие на базе местного сырья.

В Лебапском велаяте планируется развивать горнорудное производство на основе таких природных ресурсов, как сера, калийная и каменная соли, а также ввести в строй современные предприятия по выпуску строительных смесей и гипсокартонных изделий.

В Марыйском велаяте планируется развивать промышленность строительных материалов, создавать новые производственные предприятия, модернизировать материально-техническую базу действующих предприятий, внедрять в них инновационные технологии и методы управления.

Заслушав отчёт, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что страна реализует промышленную дипломатию, активно взаимодействуя с различными государствами мира и зарубежными компаниями.

По его словам, в настоящее время в Ахалском велаяте построен завод по производству бензина из природного газа марки ECO-93, в Балканском велаяте строится новая электростанция. В Дашогузском велаяте - комплекс по производству азотных удобрений, в Лебапском велаяте функционирует комплекс по производству калийных удобрений.

В данном контексте Бердымухамедов акцентировал внимание на важности обеспечения Высшей контрольной палатой строгого контроля за возводимыми объектами.

Подчеркнув, что в последнее время в производство активно внедряются современные технологии, Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести работу по увеличению доли высокотехнологичной продукции в производстве, созданию информационных центров и тысяч новых рабочих мест.

Сделав акцент на важности развития Транскаспийского международного транспортно-транзитного коридора по маршруту Восток-Запад для экспорта отечественных товаров, глава Народного Совета отметил, что осуществляемая работа придаст импульс развитию промышленной дипломатии страны.