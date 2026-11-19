Путин и Трамп обсудили двусторонние отношения и Украину

Также они затронули подготовку к трехстороннему саммиту

Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла хорошо, они обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и урегулирования ситуации на Украине, сообщил ИС "Вести" помощник Путина Юрий Ушаков.

"Хорошая была встреча, обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту. И обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну и, естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, являлась ли тема Украины основной на прошедшей встрече, Ушаков ответил: "Можно сказать, да".

"Эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом, - сказал он. - По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала. Поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет в трехстороннем формате".

Ушаков добавил, что после встречи у Путина было отличное настроение. По его словам, встреча продолжалась около 35-40 минут.

Ранее сообщалось, что беседа двух президентов продолжалась менее часа.