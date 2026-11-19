Замглавы МИД Борисенко провел консультации с коллегами из Египта

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Египет подтвердили необходимость выполнения договоренностей, достигнутых по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в октябре в Москве, в том числе о строительстве АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в Египте, сообщили в МИД России.

Таковы итоги консультаций замглавы министерства Георгия Борисенко с заместителями министра иностранных дел Египта в этой стране.

"При обсуждении российско-египетского взаимодействия констатирован продвинутый и доверительный характер политического диалога, высокая динамика расширения торгово-экономической кооперации и связей в других областях. Подчёркнута необходимость выполнения договорённостей, достигнутых по итогам встречи президента России В.В. Путина и президента АРЕ А. Сиси 28 октября в Москве, включая обеспечение реализации масштабных совместных проектов, прежде всего сооружения АЭС "Эль-Дабаа" и создания Российской промышленной зоны в Египте", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны уделили внимание сохраняющейся кризисной ситуации в зоне Персидского залива. "Подчёркнута важность достижения устойчивого прекращения огня и выработки долгосрочного комплексного мирного соглашения с учётом интересов всех государств региона. В этом контексте привлечено внимание партнёров к обновлённой российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в регионе", - указали в МИД.

Применительно к палестино-израильскому конфликту констатировано совпадение принципиальных подходов России и Египта к его урегулированию, "которое должно осуществляться на известной международно-правовой основе". "Выражена обоюдная обеспокоенность в связи с "пробуксовкой" выполнения договорённостей между Израилем и ХАМАС, продолжающимся острым гуманитарным кризисом в секторе Газа и деградацией ситуации на Западном берегу реки Иордан", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, на консультациях обсуждалась обстановка в Сирии, Ливане, Йемене и Судане. С обеих сторон обозначена твёрдая поддержка сохранению территориальной целостности, суверенитета и единства этих государств, сообщили на Смоленской площади.

В ходе рабочей поездки Борисенко также встретился в каирской штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) с заместителями генсека организации Халедом Манзляви и Шерифом Кямелем, во время которой стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития взаимодействия России с этой региональной организацией. "Состоялось обсуждение практических аспектов подготовки седьмой министерской сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, которая должна пройти в Москве 23 декабря 2026 года", - проинформировали в МИД.