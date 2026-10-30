"Росатом" обсуждает с Египтом, Танзанией, Того и Намибией проекты плавучих АЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" в рамках саммита "Россия - Африка" провел переговоры с представителями более 25 стран континента, было подписано три документа о сотрудничестве, подвел итоги участия компании в мероприятии гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в своем комментарии для журналистов.

Если раньше речь шла об интересе африканских стран к технологиям в сфере здравоохранения, то теперь в фокусе переговоров была энергетика, большой интерес вызвали плавучие атомные энергоблоки, отметил Лихачев.

"Сразу девять государств проявили значительный интерес к этой технологии. В предметной плоскости обсуждаем реализацию проектов в интересах Египта, Танзании, Того и Намибии", - сказал топ-менеджер.

"Еще четыре страны обсуждают с нами строительство станций большой мощности. С Угандой и Ганой предметно прорабатываем вопрос. В Эфиопии планируем в ближайшее время выйти на изыскательские работы. В Египте планируем расширение крупнейшей стройки на планете, АЭС "Эль-Дабаа", с четырех до шести блоков большой мощности", - сказал Лихачев о планах.

Глава "Росатома" также отметил, что есть страны, которые пока не готовы входить в атомные проекты. "Им мы помогаем с неатомными энергетическими технологиями. С Мали работаем по созданию солнечной электростанции, оснащенной нашими накопителями энергии. Возобновились переговоры с Конго по поставке малых гидроэлектростанций", - сообщил Лихачев.

На данный момент "Росатом" ведет строительство четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Это первый проект госкорпорации на территории Африки. Также "Росатом" рассчитывает на сотрудничество и с другими странами континента, в частности с Эфиопией, Руандой и Замбией, говорил Лихачев в кулуарах саммита "Россия - Африка".

Руанда становится первым партнером "Росатома" по проекту малой АЭС в Африке, говорил Лихачев в интервью "Интерфаксу" "на полях" саммита.