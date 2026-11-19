Власти Китая после саммита с РФ и США продолжат поддерживать контакт

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пекин после завершившегося в четверг саммита КНР-РФ-США будут и дальше вести диалог на тему дальнейших действий стран, заявил глава МИД Китая Ван И.

"Мы продолжим поддерживать координацию с Россией и США на рабочем уровне", - приводит Bloomberg его слова.

Министр добавил, что состоявшийся саммит принесет пользу всему миру.

Встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялась в четверг "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что пока трудно сказать, будет ли будущее у формата трехсторонних встреч лидеров России, Китая и США. "Трудно сказать", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.