Британия, ФРГ и Франция обсуждают возможность переговоров с РФ

Представитель одной из этих стран недавно говорил с помощником президента России Ушаковым для организации такой встречи, сообщил Bloomberg

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Британии, ФРГ и Франции изучают возможность проведения переговоров с Россией, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Официальные лица из стран E3 - Франции, Германии, Великобритании - рассматривают возможность встречи с Россией, заявили лица, знакомые с темой", - информирует агентство.

Его собеседники утверждают, что советник по нацбезопасности одной из стран E3 недавно говорил с помощником президента России Юрием Ушаковым для организации такой встречи; Ушаков предложил провести ее в Москве.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию с целью продолжить диалог по украинскому урегулированию.

"Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию", - сказал Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент РФ подчеркнул: "После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине".