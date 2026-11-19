Варшава и Вашингтон обсудили создание в Польше американской военной базы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь польского Минобороны Цезари Томчик провел в Варшаве переговоры с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом ДиНанно.

"Мы обсуждали создание постоянной американской базы в Польше, закупку Польшей крылатых ракет Tomahawk, совместные промышленные проекты и безопасность восточного фланга НАТО", - написал Томчик в четверг в соцсетях.

"Государственный департамент США поддержит усилия Польши", - подчеркнул он.

Ранее глава польского Минобороны Косиняк-Камыш, а также министр финансов и экономики Анджей Доманьский заявили о готовности Варшавы профинансировать строительство военной базы для постоянного размещения американских военных на своей территории.