Во Франции заявили, что столкнулись с беспрецедентным уровнем киберугрозы

Сотрудник пополняет запасы товаров в холодильной секции супермаркета спустя два дня после кибератаки. Монтрёй, Франция. Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в связи с волной атак в последние недели против государственных учреждений и коммерческих предприятий провел в четверг межведомственное совещание, посвященное вопросам кибербезопасности, сообщает LeFigaro.

"Мы столкнулись с исключительно серьезным и беспрецедентным уровнем угрозы. И нет никаких оснований полагать, что ситуация улучшится", - цитирует издание заявление главы правительства на пресс-конференции по итогам совещания.

По его словам, Франция "оказалась одной из первых стран, подвергшихся этой угрозе", и за ней последовали "многие другие европейские государства".

"Таким образом, речь идет о явлении системного и глобального характера", - добавил глава правительства.

Газета сообщает, что генеральный директор Национального агентства по безопасности информационных систем Венсан Струбель также охарактеризовал ситуацию как "беспрецедентный уровень угрозы", отличающийся "невиданной ранее интенсивностью".

После серии кибератак, затронувших в последние недели как государственные органы, так и частные компании, включая системы охлаждения в супермаркетах, налоговую службу, дочернюю структуру почтовой службы La Poste и другие, правительство, по-видимому, осознало всю серьезность проблемы, отмечает Le Figaro.