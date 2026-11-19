Трамп не собирается принимать решения по Украине без учета мнения Зеленского

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что не намерен принимать решения в связи с Украиной, не учитывая позицию украинского лидера Владимира Зеленского.

"Здесь я с ним согласен", - цитирует в соцсети X Трампа журналист NBC Гейб Гутьеррес, напомнивший американскому президенту о призыве Зеленского к США не решать за Украину в одностороннем порядке.

"Я ничего не буду делать без него - он же глава этого государства. Я не буду так поступать", - добавил Трамп.