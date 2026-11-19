Мерц допустил снятие санкций с РФ в случае успехов в украинском урегулировании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг заявил, что действующие против РФ санкции могут отменять вместе с успехами в решении украинского кризиса.

"При соблюдении определенных условий, и если успехи будут, отмена санкций против России возможна", - приводят западные СМИ слова Мерца после встречи "коалиции желающих" в Берлине.

Вместе с тем, Мерц выразил сомнение в результативности саммита США, РФ и КНР в Шэньчжэне. По его словам, эта встреча "в первую очередь была возможностью для фотосессии".

Согласно его утверждениям, такой формат "не принесет мир в Европу". Также Мерц заявил, что в Европе есть широкий консенсус в отношении продолжения финансовой поддержки Киева.