Politico узнало о критике Трампа в адрес европейских союзников Украины из-за финпомощи Киеву

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подверг критике расходы европейских союзников Украины на военную поддержку Киева, сообщает европейская редакция газеты Politico.

По сообщению нескольких собеседников издания в Европе, знакомых с ситуацией, Трамп, возвращаясь из Китая, подключился с борта президентского самолета к телефонной беседе европейских союзников Украины и выразил скептицизм в связи с предоставлением Украине дополнительных миллиардов долларов помощи так называемой Коалицией желающих.

Трамп также заявил им, что президент России Владимир Путин серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.

Белый дом на запрос о комментарии пока не ответил, отмечает Politico.