Большинство французов считают, что блокады учебных заведений в ходе протестов навредят учащимся

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Блокады учебных заведений во Франции в ходе массовых протестов негативно скажутся на обучении и профессиональной карьере учащихся, считают 85% французов, согласно опросу, проведенному для газеты Le Figaro институтом изучения общественного мнения Odoxa Backbone Consulting.

Этого же мнения придерживаются и сами молодые люди: 80% респондентов в возрасте 18-24 лет обеспокоены своим будущим. Среди родителей лицеистов и студентов этот показатель составляет 87%.

Такая позиция, отмечает издание, характерна для представителей всех политических взглядов. Даже среди сторонников поддержавшей протестное движение крайне левой партии "Непокоренная Франция" это мнение разделяют 63%.

"Родители и их дети все острее ощущают усталость от блокад, которые продолжаются у лицеев и университетов уже больше месяца. В частности, из-за большого количества пропущенных занятий под серьезной угрозой оказывается весь учебный год", - таков вывод делают исследователи.

Почти три четверти опрошенных (73%) считают, что в публичном пространстве "слишком много внимания уделяется тем, кто устраивает блокады, и недостаточно - тем, кто хочет посещать занятия".

"Блокады не только незаконны, но и, по мнению наших сограждан, получают совершенно неоправданно широкую огласку", - отметил глава компании Odoxa Гаэль Слиман.

Многие французы также указывают на излишнюю мягкость правительства. В общей сложности 48% респондентов считают, что меры, принимаемые государством в отношении блокад, "недостаточно строгие", тогда как лишь 27% находят их "слишком строгими".

И хотя 65% опрошенных выступают за прекращение протестов, молодежь придерживается иного мнения: 56% молодых людей надеются, что движение продолжится.

Массовые выступления французских лицеистов и студентов начались в конце сентября 2026 года на фоне обсуждения проекта бюджета страны на 2027 год. Изначально молодежь вышла на улицы из-за ухудшения условий учебы - переполненных классов, дефицита преподавателей, ветхого состояния зданий, перегруженного расписания и недовольства системой распределения в вузы Parcoursup.

Вскоре к образовательным требованиям добавились лозунги против роста стоимости жизни и падения покупательной способности, а сами акции нередко перерастали в уличные беспорядки и блокировку сотен учебных заведений по всей стране. Несмотря на уступки со стороны правительства премьер-министра Себастьена Лекорню, включая обещание реформировать систему поступления в вузы и выделить дополнительные средства на образование, молодежные профсоюзы сочли эти меры недостаточными и призвали к продолжению протестной мобилизации.