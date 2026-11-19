Кушнер заявил о сближении позиций США и "коалиции желающих" на встрече в Берлине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер Фото: Hannah McKay - Pool/Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что встреча с участниками "коалиции желающих" в Берлине оказалась результативной для выстраивания общей позиции по украинской тематике.

"Я думаю, что мы добились дальнейшего прогресса. Я думаю, что наши позиции стали намного ближе, проясняются детали. И это крайне важно перед следующим раундом переговоров", - сказал он после встречи с "коалицией желающих" в Берлине.

Он подчеркнул, что США не намерены заключать какие-либо договоренности без учета мнения Европы и Украины.

Британский премьер Энди Бернем в свою очередь также заявил, что западные страны сумели продвинуться в том, что касается координации своих позиций по украинскому урегулированию.

"Я увидел более единую нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером.

По мнению Бернема, этот факт "позволяет выражать некоторый оптимизм" в том, что касается решения кризиса на Украине.

Говоря о том, какие дальнейшие шаги он бы приветствовал, британский премьер назвал "энергетическое перемирие, возобновление поставок зерна через Черное море".