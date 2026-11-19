Кушнер заявил о сближении позиций США и "коалиции желающих" на встрече в Берлине
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что встреча с участниками "коалиции желающих" в Берлине оказалась результативной для выстраивания общей позиции по украинской тематике.
"Я думаю, что мы добились дальнейшего прогресса. Я думаю, что наши позиции стали намного ближе, проясняются детали. И это крайне важно перед следующим раундом переговоров", - сказал он после встречи с "коалицией желающих" в Берлине.
Он подчеркнул, что США не намерены заключать какие-либо договоренности без учета мнения Европы и Украины.
Британский премьер Энди Бернем в свою очередь также заявил, что западные страны сумели продвинуться в том, что касается координации своих позиций по украинскому урегулированию.
"Я увидел более единую нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером.
По мнению Бернема, этот факт "позволяет выражать некоторый оптимизм" в том, что касается решения кризиса на Украине.
Говоря о том, какие дальнейшие шаги он бы приветствовал, британский премьер назвал "энергетическое перемирие, возобновление поставок зерна через Черное море".