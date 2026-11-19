Спецпосланник Трампа считает Совет РФ-НАТО важным для новой системы безопасности в Европе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Совет Россия-НАТО может сыграть важную роль в построении новой системы безопасности в Европе после урегулирования украинского кризиса, заявил в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер

"Наконец, затрону вопросы послевоенной безопасности (...). В Европе уже есть большая инфраструктура, которую мы можем задействовать, например, Совет НАТО-Россия. Думаю, он будет важен для выработки решений", - сказал Кушнер по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине.

При этом спецпосланник добавил, что НАТО останется "важнейшей опорой" для решения всех вопросов, над которыми стороны работают в рамках урегулирования конфликта.