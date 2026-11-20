Военные ведомства России и Узбекистана подписали план сотрудничества на 2027 год

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подписан план сотрудничества между министерствами обороны РФ и Узбекистана на 2027 год, сообщает российское военное ведомство.

Документ подписан по завершении переговоров министра обороны России Андрея Белоусова и Узбекистана Ботира Кудратходжаева, сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

В ходе переговоров "глава узбекитанского оборонного ведомства подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества с Россией в области обороны и обеспечении региональной безопасности", информирует министерство обороны РФ.

Кудратходжаев передал российскому коллеге слова приветствия от президента Узбекистана.

"Благодаря политической воле глав двух государств взаимоотношения между нашими странами перешли на качественно новый уровень. Следует отметить, что на сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере", - отметил Кудратходжаев, слова которого приведены в сообщении.