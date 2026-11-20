Минобороны сообщило об ударах по мостам в Киеве и Киевской и Одесской областях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в ходе ночного удара поражены мосты в Киеве Киевской области.

Поражены "автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для транзитных перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ в зону боевых действий на Донбассе", сказано в сообщении.

В ходе ночного массированного удара применялось оружие наземного, морского и воздушного базирования, беспилотники.

Кроме того, ночью был нанесен удар по автожелезнодорожному мосту Затока в Одесской области.