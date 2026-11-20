Белоусов заявил о расширении военных связей военных ведомств РФ и Узбекистана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о расширении военных связей с Узбекистаном.

"Сотрудничество оборонных ведомств двух стран достигло высокого уровня и продолжает расширяться. В современных реалиях это особенно важно для укрепления общей безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны Республики Узбекистан Ботиром Кудратходжаевым в рамках рабочего визита в Узбекистан.

"Россия и Узбекистан являются партнёрами и давними друзьями, главный вектор взаимодействия которых определяют тёплые и дружеские отношения президентов двух государств", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Белоусов отметил, что в настоящее время стороны реализуют Программу стратегического партнёрства в военной области на 2026-2030 годы.

"В соответствии с ней ежегодно проводим более 60 мероприятий. Особое внимание уделяем оперативной и боевой подготовке войск, проведению совместных учений. В октябре российские и узбекистанские подразделения сухопутных войск отработали совместные задачи на полигоне "Термез", - отметил министр обороны РФ.

По его словам, другим важным направлением двустороннего взаимодействия являются обучение личного состава и проведение регулярных консультаций по вопросам деятельности вооружённых сил.

"Придаём большое значение стажировкам военнослужащих Узбекистана в наших специализированных учебных центрах Вооружённых сил Российской Федерации, а также комплексным занятиям и тренингам под руководством российских инструкторов с реальным боевым опытом", - сказал Белоусов.

Он отметил, что "российское оборонное ведомство нацелено на дальнейшее активное взаимодействие для повышения боевого потенциала вооружённых сил Республики Узбекистан и обеспечения коллективной безопасности", сказано в сообщении.