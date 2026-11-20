В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны ракетой Х-101

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объект, нарушивший утром в пятницу воздушное пространство Польши и упавший на востоке страны, это ракета Х-101, заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"В Новом Липовце (населенный пункт в Люблинском воеводстве на юго-востоке Польши, близ границы с Украиной - ИФ) упала ракета Х-101", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитируют польские СМИ.

Он добавил, что также, предварительно, еще одна ракета упала в Руднике-над-Санем, а также реактивный беспилотник в Молодыче (населенные пункты в юго-восточной Польше, близ украинской границы).

"Дело находится на стадии расследования, и предварительные результаты будут подтверждены позже", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, в результате этих инцидентов никто не пострадал, также нет информации о повреждениях инфраструктуры.