В Польше подняли авиацию НАТО из-за воздушной тревоги на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине "в связи с ударами Российской Федерации по целям на Украине, наносимыми с использованием средств воздушного нападения" , сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы. Оперативное командование вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются в готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.