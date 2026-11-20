Назначен новый посол Армении в России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Самвел Мкртчян назначен новым послом Армении в России. Соответствующий указ подписал президент республики, сообщается на его официальном сайте.

"На основании предложения премьер-министра назначить Самвела Мкртчяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации (резиденция - Москва)", - говорится в указе президента РА.

Ранее Мкртчян был послом Армении в Польше и Ливане, а также временным поверенным в Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии.

Пост посла Армении в России до недавнего времени занимал Гурген Арсенян, назначенный на эту должность 14 августа 2024 года.