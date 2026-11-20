Страны Балтии и США подтвердили планы сотрудничества в сфере энергобезопасности

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Эстония, Латвия, Литва и США в ходе переговоров в Варшаве подтвердили намерения усилить защиту энергетической инфраструктуры, диверсифицировать энергоснабжение и продолжить сотрудничество в области ядерной энергетики, говорится в сообщении министерства климата Эстонии.

В совместном заявлении стран Балтии и США центральное место занимает защита электрических сетей, газовой и топливной инфраструктуры от физических и киберугроз. Сотрудничество также продолжится в области повышения надежности энергосистемы, опираясь, в том числе, на опыт технической поддержки США в вопросах синхронизации энергосистем стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы (проект был завершен в феврале 2025 года).

Совместное заявление также касается расширения возможностей поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и диверсификации энергоснабжения региона. В области ядерной энергетики продолжается сотрудничество по оценке возможностей и экономической рентабельности новых технологий, включая небольшие модульные реакторы, а также по развитию ядерной безопасности, правовой базы. В совместном заявлении также подтвержден курс на продолжение поддержки Украины.

В четырехсторонней встрече приняли участие вице-канцлер министерства климата Эстонии по энергетике и минеральным ресурсам Яанус Уйга, министр энергетики США Крис Райт, министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и государственный секретарь министерства климата и энергетики Латвии Лига Куревска.

Встреча представителей стран Балтии и США состоялась 18-19 ноября в рамках конференции P-TEC трансатлантического партнерства по сотрудничеству в области энергетики, состоявшейся в Варшаве.

В частности, Эстония выдвинула на обсуждение необходимость укрепления общей готовности государств к нарушениям энергетической инфраструктуры. В качестве практических возможностей сотрудничества Эстония видит развитие ремонтных возможностей и запасов трансформаторов и кабелей, а также общие требования к кибербезопасности. В газоснабжении для Эстонии важно более эффективное использование существующих соединений, чтобы газ из различных источников поступал к потребителям региона по максимально конкурентоспособной цене.