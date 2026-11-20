Посольство РФ в Вене отвергло обвинения в ударе по дипмиссии Австрии в Киеве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посольство России в Австрии отвергло обвинения в адрес РФ в нанесении удара по зданию австрийского дипломатического представительства в Киеве, сообщается в комментарии российской дипмиссии в Австрии в связи с заявлениями руководства республики.

"19 ноября Федеральный канцлер Кристиан Штокер и Министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер в социальной сети Х обвинили Россию в нанесении удара по зданию австрийского диппредставительства в Киеве. В этой связи в очередной раз подчеркиваем, что российская сторона никогда не применяла и не применяет вооружение в отношении гражданских объектов на Украине, тем более по дипломатическим миссиям", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

В диппредставительстве напомнили, что РФ "неоднократно предупреждала иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, об опасности пребывания на Украине и поездок на её территорию". "Вся ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на австрийской стороне", - указали в посольстве.