Бернем заявил, что возможность возвращения Британии в ЕС пока не стоит на повестке дня

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Британское правительство не намерено выносить на рассмотрение парламента нынешнего созыва вопрос о перспективах возвращения Британии в ЕС, заявил премьер Британии Энди Бернем на пресс-конференции после саммита ЕС-Великобритания.

"Мы полностью уважаем положения нашего предвыборного манифеста (...) никакого решения относительно нашего будущего в ЕС. Это вопрос останется на усмотрение следующего состава парламента", - сказал Бернем в ответ на вопрос о возможности дискуссий о повторном вхождении Британии в ЕС.

При этом он отметил, что законопроект по ряду соглашений, согласованных Британией и ЕС на саммите в пятницу, поступит в британский парламент на следующей неделе.

Срок работы нынешнего состава парламента истекает в 2029 году.

В конце октября Бернем исключил возможность возвращения Великобритании в ЕС во время работы парламента нынешнего созыва, однако отметил, что хочет, чтобы это произошло позже.

Телеканал Sky news напоминает, что правящая Лейбористская партия Британии отвергает возможность повторного присоединения Британии к Европейскому единому рынку, к таможенному союзу ЕС и обеспечения полной свободы перемещений между Британией и союзом.