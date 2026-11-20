Бернем отметил, что для урегулирования конфликта на Украине сначала нужно прекращение огня

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Британии Энди Бернем в пятницу заявил, что для урегулирования украинского конфликта сторонам для начала необходимо договориться о прекращении огня.

"Сперва нам необходимо добиться прекращения огня, нам нужна основа для мирного соглашения между Россией и Украиной", - заявил он на пресс-конференции после саммита ЕС-Великобритания в Брюсселе.

При этом Бернем выразил надежду на то, что достигнутый накануне на встрече "коалиции желающих" прогресс может способствовать дальнейшим переговорам по урегулированию конфликта. "Эта более тесная координация, будем надеяться, перерастет в реальные переговоры", - заявил он.

В четверг в Берлине прошла встреча "коалиции желающих", на которой участники обменялись мнениями по украинскому вопросу. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявлял, что встреча оказалась результативной для выстраивания общей позиции США и Европы по украинской тематике. "Я думаю, что наши позиции стали намного ближе, проясняются детали", - отметил Кушнер.

"Коалиция желающих" – международное объединение, в состав которого входят более 30 стран. Она была создана в марте 2025 года для долгосрочной военной и стратегической поддержки Украины.