Узбекистан намерен удвоить турпоток в страну

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан нацелен на увеличение ежегодного зарубежного турпотока в страну до 20 млн человек, доходов от туризма до $10 млрд, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев в пятницу провёл встречу с инвесторами и предпринимателями по вопросам развития туризма, сообщила пресс-служба главы государства.

В 2025 году Узбекистан посетили более 11 млн туристов. Таким образом, турпоток планируется увеличить в 1,8 раза.

На встрече отмечено, что с начала 2026 года Узбекистан посетили 11,6 млн иностранных туристов. За последние два года средняя продолжительность пребывания туристов из стран дальнего зарубежья увеличилась с 6,5 до 8 дней. Доля туристов с высокой платёжеспособностью выросла с 14% до 21%, средние расходы одного туриста увеличились на 21%.

Президент отметил, что теперь, наряду с увеличением числа туристов, основное внимание в сфере необходимо сфокусировать на повышении качества услуг и создать условия, чтобы туристы увеличивали период пребывания в стране и тратили больше средств.

"В рамках стратегии развития туризма, которую планируется принять в ближайшее время, поставлена цель увеличить число иностранных туристов до 20 млн человек, довести долю отрасли в экономике до 7%, а экспорт туристических услуг (выручка от оказанных услуг ИФ) - до $10 млрд", - отметил глава государства.

Для реализации новых инвестиционных проектов в регионах будет подготовлено дополнительно 5 тыс. га земли. Кроме того, поручено в течение месяца приступить к реализации сформированного портфеля туристических проектов общей стоимостью $11 млрд.

В рамках развития новых направлений туризма обсуждены возможности внедрения услуг с использованием воздушных шаров, парапланов и дельтапланов.

В 2025 году Узбекистан посетили свыше 11 млн туристов против 10 млн годом ранее, экспорт туристических услуг увеличился на 37% и составил $4,8 млрд.