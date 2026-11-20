"Победа" и Centrum Air в 2027 г. откроют рейсы между Минводами и Самаркандом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Победа" и Centrum Air (Узбекистан) в первом квартале 2027 года запустят прямые рейсы по маршруту Минеральные Воды - Самарканд (Узбекистан), сообщила пресс-служба аэропорта Минвод.

"Победа" открыла продажу билетов в Самарканд. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Centrum Air планирует рейсы с 20 января 2027 года (по средам - ИФ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Минвод, прямые рейсы "Победы" в Самарканд запустят с 23 февраля 2027 года.

После открытия новых рейсов число полетов в Самарканд из Минвод вырастет до пяти в неделю. В настоящее время по этому маршруту летает авиакомпания "Азимут" - по четвергам и воскресеньям.