"Победа" и Centrum Air в 2027 г. откроют рейсы между Минводами и Самаркандом
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Победа" и Centrum Air (Узбекистан) в первом квартале 2027 года запустят прямые рейсы по маршруту Минеральные Воды - Самарканд (Узбекистан), сообщила пресс-служба аэропорта Минвод.
"Победа" открыла продажу билетов в Самарканд. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Centrum Air планирует рейсы с 20 января 2027 года (по средам - ИФ)", - говорится в сообщении.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Минвод, прямые рейсы "Победы" в Самарканд запустят с 23 февраля 2027 года.
После открытия новых рейсов число полетов в Самарканд из Минвод вырастет до пяти в неделю. В настоящее время по этому маршруту летает авиакомпания "Азимут" - по четвергам и воскресеньям.
"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing-737-800 с салонами эконом-класса.
Centrum Air - частная авиакомпания, специализирующаяся на пассажирских и грузовых перевозках, базируется в международном аэропорту "Ташкент". Компания контролирует свыше 40% рынка авиагрузоперевозок Узбекистана и около 30% пассажирских авиаперевозок.
"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100.
ОАО "Международный аэропорт Минеральные Воды" находится под управлением "Новапорта", является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. Пассажиропоток аэропорта в 2025 году снизился на 4,6% к показателю 2024 года - до 4,6 млн человек.