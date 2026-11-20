Хорватская JANAF возобновила транспортировку нефти на НПЗ сербской NIS

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Оператор Адриатического нефтепровода - хорватская JANAF - возобновила транспортировку нефти для сербской NIS после завершения ремонтных работ на участке трубопровода Сисак - Славонски-Брод.

Как сообщила компания, ремонт на месте повреждения проводился непрерывно с момента возникновения инцидента, в общей сложности было собрано 568 кубометров разлитой нефти; ее доставили автоцистернами на терминал JANAF, откуда она была возвращена в систему. В настоящее время продолжаются мероприятия по восстановлению окружающей среды.

JANAF отмечает, что временная приостановка транспортировки на данном участке не повлияла на снабжение нефтеперерабатывающих заводов в Венгрии и Словакии.

Между тем сообщалось, что NIS запросила у правительства Сербии нефть из госрезервов для поддержания непрерывного цикла работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево и стабильного снабжения внутреннего рынка, так как альтернативных маршрутов доставки сырья на этот завод NIS нет. Ей была одобрена передача до 66 тыс. тонн нефти из государственных резервов.

Авария на Адриатическом нефтепроводе произошла в начале ноября.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

NIS является дочерней компанией "Газпром нефти", но из-за санкций ведутся переговоры о выкупе российской доли венгерской компанией MOL