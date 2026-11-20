Вопрос о военной базе США в Польше может быть решен в начале декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Решение о размещении военной базы США в Польше может быть принято в начале декабря, сообщил в пятницу польскому телеканалу Polsat заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

"Мы полагаем, что в первые дни декабря может быть принято решение или сделано заявление президента США Дональда Трампа относительно американского присутствия в Европе, включая военные базы в нашей стране", - сказал он.

По словам Томчика, польские власти сделали все возможное, в частности, для гарантированного финансирования и согласования всех технических аспектов, связанных с американским присутствием.

"Теперь решение за президентом Трампом", - подчеркнул он.