Шесть танкеров были атакованы за неделю в районе Ормузского пролива

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - За последнюю неделю по меньшей мере шесть нефтяных танкеров подверглись атакам в районе Ормузского пролива и его окрестностях, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно его еженедельному отчету, в период с 12 по 18 ноября было зафиксировано четыре нападения в Ормузском проливе и два в Персидском заливе. Двум судам потребовалась помощь, в то время как результаты четырех инцидентов остались неизвестными. Ни одно из судов не было потоплено.

В результате одного из нападений, произошедшего 17 ноября, один член экипажа пропал без вести, а еще 11 человек получили ранения в результате попадания неустановленного боеприпаса в танкер к северу от оманского порта Хасаб. Судно загорелось, после чего его эвакуировали и отбуксировали в порт.

В отчете также зафиксировано 115 исходящих и 148 входящих транзитов судов за семь дней, по сравнению со 139 и 169, соответственно, на предыдущей неделе. Судоходство по этому стратегическому водному пути остается примерно на 65% ниже довоенного уровня.

Уровень угрозы в Ормузском проливе по-прежнему квалифицируется как "серьезный", указывая на высокую вероятность продолжения атак.