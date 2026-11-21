Хуситы заявили о нанесении ударов по объектам в Саудовской Аравии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы нанесли удары по электростанции Аш-Шукайк и порту Джизан в Саудовской Аравии, сообщил представитель движения Яхья Сари.

"Наши вооруженные силы провели военную операцию, нацеленную на электростанцию Аш-Шукайк и порт Джизан. Попадания были точными и нанесли значительный ущерб", - написал представитель хуситов в соцсети Х.

Накануне хуситы заявляли, что военные арабской коалиции во главе с Эр-Риядом нанесли авиаудары по двум электростанциям к северу от йеменского города Саада и в йеменском портовом городе Моха. Именно этим они объяснили ответные удары по территории Саудовской Аравии.

Официальные комментарии со стороны властей Саудовской Аравии пока не поступали.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.