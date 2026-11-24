Всемирный банк и Таджикистан обсудили перспективы экономического развития республики

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана провело переговоры на тему экономического развития страны с представителями миссии Всемирного банка, сообщает во вторник пресс-центр госкомитета.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы поддержки частного сектора, развития предпринимательства, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Особое внимание было уделено укреплению роли частного сектора в экономике, повышению производительности труда, развитию малого и среднего предпринимательства, а также расширению инвестиционных возможностей в приоритетных отраслях экономики Таджикистана.

Стороны также обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего сотрудничества и перспективах реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и создание качественных рабочих мест.