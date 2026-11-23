Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Волокна для производства тканей из борщевика Сосновского, один световой день "Вояджера-1" и вероятная охота орлов на взрослых самцов павианов

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Российские, китайские и британские исследователи получили из борщевика Сосновского целлюлозные волокна, которые по прочности не уступают промышленному лиоцеллу. Ученые выделили из стеблей растения целлюлозу, растворили ее в N-метилморфолин-N-оксиде и сформировали волокна методом сухо-мокрого формования. Лиоцелл занимает промежуточное положение между натуральными и синтетическими тканями. Его исходное сырье – натуральная целлюлоза, но материал получают в несколько стадий, сначала растворяя целлюлозу, а затем "вытягивая" из раствора одинаковые по диаметру волокна. Обычно сырьем для лиоцелла служит качественная древесная целлюлоза (эвкалипт, береза), однако производители ищут и более дешевые источники.

- Австралийские ученые разработали потенциальный метод лечения нейродегенеративных заболеваний мозга – с помощью спрея в нос. Спрей доставляет липидные наночастицы с матричной РНК. Она запускает синтез нейротрофического фактора BDNF (белок человека, один из нейротрофинов – веществ стимулирующих и поддерживающих развитие нейронов) в эпителии слизистой оболочки носовой полости и его доставку в головной мозг. Эксперименты показали, что такой подход улучшает память как у пожилых мышей, так и в мышиной модели болезни Альцгеймера.

- Ученые из Великобритании отмечают, что посещение парков раз в неделю и чаще связано со снижением оценки трудностей социально-эмоционального развития у детей 4-11 лет. Оценку проводили с помощью опросника "Сильные стороны и трудности", который заполняли матери о своих детях. Чем выше оценка в опроснике, тем с большими трудностями в контроле эмоций и социальном взаимодействии сталкивается ребенок. Информация о посещении парков тоже предоставлялась родителями. Модель показала, что посещение парка хотя бы раз в неделю в детстве связано со снижением оценки трудностей на 1,19 балла по сравнению с теми детьми, кто посещает парки менее одного раза в неделю. Аналогично при сравнении эффекта от разного уровня активности у одного участника хотя бы одно посещение парка в неделю также снижало балл трудностей социально-эмоционального развития.

- На минувшей неделе, 18 ноября, "Вояджер-1" стал первым рукотворным космическим аппаратом, который отдалился от Земли на один световой день. А менее чем через год оба "Вояджера" отметят пятидесятилетие запуска в космос. Где находятся аппараты, что они обнаружили, какая судьба их ожидает в будущем и что демонстрирует человечеству нелегкий путь "Вояджеров" – рассказывается в этом материале.

- Пока одни лечат пациентов, другие "лечат" статистику: придумывают участников, убирают неудобные результаты или подгоняют выводы под желаемый эффект. N+1 разбирался, как поддельные доказательства влияют на реальную медицину и что помогает их обнаружить.

- Зоологи предположили, что кафрские орлы, обитающие на плато Эннеди в пустыне Сахара, охотятся на взрослых самцов павианов анубисов массой до 26,2 кг. На это указали найденные исследователями павианьи кости со следами от орлиных когтей. Ранее считалось, что хищные птицы не способны убивать приматов, которые весят более 20 кг. Однако, на плато Эннеди павианы много времени проводят на почти отвесных склонах. В таких условиях у орлов появляется возможность атаковать даже крупных самцов. В теории давление со стороны хищных птиц могло повлиять на эволюцию наших предков, например, на развитие полового диморфизма в размерах.

- Нидерландские ученые исследовали мозг 57-летней женщины, которая более 30 лет каждую зиму испытывала состояние, похожее на зимнюю спячку. У нее снижалась температура тела, а сознание угнеталось до степени сопора (состояние, при котором сохраняется рефлекторная деятельность, но утрачивается способность к произвольной активности). Выяснилось, что в супрахиазматическом, супраоптическом и паравентрикулярном ядрах ее гипоталамуса практически полностью прекращалась экспрессия различных нейромедиаторов. Кроме того, значимо снижалась активность микроглии.

- Американские ученые провели обновленный обобщенный анализ исследований терапии рефрактерной системной красной волчанки Т-лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами. Он подтвердил систематическое снижение активности заболевания после CAR-T-терапии. Системная красная волчанка (СКВ) – это тяжелое хроническое аутоиммунное заболевание, которое может поражать множественные органы и ткани: кожу, суставы, почки, сердце, легкие и нервную систему. Эксперименты по терапии СКВ Т-лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами (CAR-T-лимфоцитами) проводятся с 2022 года, и опыт их применения по этому показанию постоянно накапливается.

- Чистокровный западноевропейский охотник-собиратель эпохи мезолита застал приход в регион первых земледельцев и животноводов, на что указала не только датировка останков, но и смена его рациона питания в течение жизни. Исследователи вновь вернулись к анализу одного из самых любопытных скелетов позднего мезолита из Дании – человеку из Рёдхалса. Анализ изотопного состава показал, что рацион мужчины заметно изменился в течение жизни, а в подростковом возрасте он начал включать в свой рацион сельскохозяйственные продукты. Вероятно, объяснение кроется в том, что при его жизни, примерно 5800 лет назад группа, к которой он принадлежал, столкнулась с пришедшими в регион неолитическими земледельцами.