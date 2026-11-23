В ЕС заявили о готовности к консультациям с РФ только в многостороннем формате

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В ЕС знают о предложении Москвы о двусторонних переговорах между РФ и ЕС, однако готовы только к консультациям в многостороннем формате, заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Мы знаем об этом приглашении. Но мы продолжаем фокусироваться на встрече в многостороннем формате и готовы принять участие в ней", - заявила она в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос о приглашении представителям ЕС посетить Москву для переговоров.

Пинью отметила, что в ЕС уделяют больше внимание формату переговоров, а не месту их проведения.

Она вновь подчеркнула, что в ЕС готовы принимать участие в переговорах об архитектуре безопасности в Европе только после того, как на Украине будет достигнут режим прекращения огня.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейской стороне необходимо говорить с Россией и не отказываться от возможных приглашений посетить Москву.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 ноября в Китае сообщил, что Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию и решить, в каком формате будет продолжен диалог по Украине. Кого конкретно из представителей Евросоюза пригласили в Москву, Кремль не раскрывает, отмечая лишь, что на этот счет идут определенные контакты.