США расследуют причастность Ирана к серии кибератак на суда

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - США выясняют, причастен ли Иран к волне предполагаемых кибератак на танкеры, перевозившие нефть и другие взрывоопасные грузы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно сообщению, нападению подверглись около 50 судов, которые перевозили нефть, сжиженный газ, химическую продукцию и другие взрывчатые вещества.

По словам источников издания, атаки затронули суда, работающие в разных частях мира, включая суда, курсирующие вблизи Европы и Азии.

По данным The Wall Street Journal, в ходе предполагаемых атак были использованы уязвимости в сетевом оборудовании Fortinet, используемом морскими компаниями.

Сообщается, что некоторые суда получали угрозы взрыва бомбы, требования выкупа или предупреждения о недопустимости перевозки американских товаров, а в других случаях экипаж не догадывался, что подвергся атаке.

Следователи выясняют, являются ли эти инциденты частью скоординированной кампании. Отмечается, что власти США пока не установили, ответственен ли Иран за возможные кибератаки.