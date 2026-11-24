Рынки акций Европы закрылись в плюсе на фоне подъема технологического сектора

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря существенному подъему котировок технологических компаний.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,8% - до 636,97 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,3%, германский DAX - 2,2%, французский CAC 40 - 1,5%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 1,6%.

В число лидеров роста среди компонентов Stoxx 600 вошли акции представителей полупроводникового сектора, получившего поддержку от новостей о возвращении Дженсена Хуанга на пост главы американской Nvidia. Совет директоров компании восстановил его в должностях главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров по итогам серии встреч с самим Хуангом, а также с учетом информации от "высоких правительственных кругов", указывающей на отсутствие угрозы национальной безопасности в его возвращении.

Бумаги AT&S Austria Technologie und Systemtechnik подскочили в цене на 13%, BE Semiconductor - на 9,3%, STMicroelectronics - на 9%, ASML Holding и Aixtron - на 8,9%, Technoprobe - на 8,8%, ASM International - на 8,3%, Infineon Technologies - на 6,6%.

В заметном плюсе закрылись банки Standard Chartered (+4,9%), Deutsche Bank (+4,8%), Societe Generale (+3,8%), FinecoBank (+3,5%) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+3,1%), производители товаров класса люкс Moncler и Kering (+3,5% у обоих), а также Brunello Cucinelli (+3%), оборонные подрядчики Rolls-Royce (+5%), Rheinmetall (+4,6%) и Indra Sistemas (+3,8%), автопроизводители Renault (+4,1%) и Stellantis (+3%).

На торгах в Лондоне сильный подъем показали горнодобывающие Fresnillo (+4,9%), Anglo American (+4,7%) и Endeavour Mining (+4,6%).

Французская биофармацевтическая Abivax нарастила капитализацию на 4,7%. Компания опровергла утверждения Scorpion Capital о токсичности ее препарата от язвенного колита и наличии у него свойств, аналогичных характеристикам запрещенных пестицидов и промышленных химикатов. В пятницу эти утверждения и рекомендация аналитиков Scorpion продавать бумаги Abivax обрушили их котировки на 17,2%.

Шведско-швейцарская ABB Ltd. увеличила рыночную стоимость на 4,9% после сообщений о покупке ею германского производителя систем охлаждения Ziehl-Abegg SE за $2,2 млрд.

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировал ирландский производитель спортивного питания, пищевых ингредиентов и молочной продукции Glanbia (-6,9%). Инвесторы отреагировали на новость, что американский ритейлер Costco возвращает в продажу сывороточный протеин собственного бренда Kirkland, который будет продаваться дешевле аналогичного продукта Glanbia.

Акции Nemetschek подешевели на 5,7%, Vodafone Group - на 5,1%, K+S - на 4,7%, Vallourec - на 4,3%.

Потери понесли также поставщики нефти и нефтепродуктов, в том числе Var Energi (-3,3%), Repsol (-2,3%), TotalEnergies (-0,9%), Equinor (-0,7%), BP Plc (-0,6%), Shell и Eni (-0,2% у обеих).

Цена бумаг Julius Baer уменьшилась на 1,8%, хотя объем активов под управлением банка и его скорректированная доналоговая прибыль за десять месяцев года обновили исторические максимумы.

Стоимость акций германского химического и фармацевтического концерна Bayer снизилась на 0,7%, несмотря на то, что в пятницу судья штата Миссури одобрил соглашение Bayer о выплате $7,25 млрд в рамках урегулирования требований истцов, утверждающих, что ее гербицид Roundup способствует возникновению онкологических заболеваний. Это решение может положить конец судебным разбирательствам, которые компания вела на протяжении почти десятилетия.

Как показали опубликованные в понедельник предварительные данные S&P Global, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре не изменился по сравнению с октябрем и составил 51,7 пункта. Промышленный PMI повысился до 52,9 пункта с 52,7 пункта, индекс сферы услуг снизился до 51,2 с 51,4 пункта. Уровень выше 50 пунктов говорит об усилении экономической активности, ниже - об ослаблении.

Значение сводного PMI в Германии увеличилось до максимальных с марта 2022 года 55 пунктов с 53,4 пункта в октябре. Промышленный индекс составил 57,4 пункта против 55,4 пункта месяцем ранее, PMI сектора услуг - 54 пункта против 52,5 пункта. Отраслевые индикаторы обновили максимумы за 63 и 13 месяцев соответственно.

Французский сводный PMI опустился в ноябре до минимальных с мая 46,2 пункта с 46,6 пункта в октябре. Индекс промышленного сектора снизился до 47,9 с 49,5 пункта и обновил минимум с ноября прошлого года. Индикатор сферы услуг поднялся до 46,6 с 46,2 пункта. Прогноз французских компаний на год вперед оказался самым пессимистичным с октября 2012 года, не считая марта и апреля пандемийного 2020 года.

Сводный PMI Великобритании в текущем месяце снизился до 52,3 пункта с октябрьских 52,9 пункта. PMI промышленности уменьшился до 52,7 пункта с 52,8 пункта, сектора услуг - до минимальных с июня 52 пунктов с 52,8 пункта.