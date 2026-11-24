Кушнер назвал главным итогом украинского урегулирования перезагрузку отношений России и Европы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что главным результатом урегулирования конфликта на Украине станет перезагрузка отношений России и Европы.

Кушнер в интервью New York Magazine заявил, что "главный приз" - это не прекращение конфликта, а "перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой (в их отношениях - ИФ) не будет этой постоянной агрессии".

"Может быть, это и есть способ, (...) чтобы люди могли спокойно жить и вести бизнес вместе", - добавил американский спецпосланник.