В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Польши в ночь на вторник было нарушено беспилотником, заявило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

"В ходе ночного удара Российской Федерации по целям на западе Украины российский беспилотный летательный аппарат на короткое время нарушил воздушное пространство Польши", - говорится в заявлении.

"Объект непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами по всему маршруту полета. Ситуация постоянно контролировалась, и было дано разрешение на сбитие объекта. После того, как БПЛА изменил курс на восток, учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбития объекта, было принято решение воздержаться от применения оружия из-за риска причинения ущерба", - добавили там.