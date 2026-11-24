Министр промышленности Казахстана возглавил КТЖ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерсайына Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства. Указ опубликован на сайте Токаева.

Бывший министр возглавил железнодорожную компанию АО "НК "Казахстан темир жолы", сообщил фонд "Самрук-Казына" со ссылкой на решение своего правления.

46-летний Нагаспаев занимал пост министра с февраля 2025 года с переназначением в сентябре 2026 года.

Предыдущие председатели правления "Самрук-Казыны" и КТЖ Нурлан Жакупов и Елжас Отыншиев ранее в ноябре были арестованы по коррупционным обвинениям.