В Совете мира отметили важную роль России в урегулировании по Газе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Роль России в урегулировании конфликта в секторе Газа имеет большое значение, написал в соцсети высокий представитель Совета мира Николай Младенов.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия играет важную роль в поддержке этого процесса", - заявил он.

Он подчеркнул, что стороны конфликта должны соблюдать прекращение огня в секторе и выполнять свои обязательства, и в анклаве необходимо сформировать стабильную администрацию из числа палестинцев. Младенов добавил, что также нужно обеспечить безопасность и восстановление анклава, поскольку эти два процесса "не могут протекать по отдельности".

Младенов сделал это заявление после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла 23 ноября.

"В ходе беседы основное внимание было уделено ближневосточному урегулированию. С российской стороны подтверждена твердая приверженность двугосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе с опорой на соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН", - сообщали в МИД России.

Кроме того, с российской стороны "обозначена готовность содействовать возвращению сторон к переговорам о постоянном урегулировании с целью создания независимого палестинского государства при соблюдении принципа территориальной непрерывности между Газой и Западным берегом реки Иордан, а также со столицей в Восточном Иерусалиме".

Совет мира был создан в октябре 2025 года, когда Израиль и палестинская группировка ХАМАС при посредничестве США договорились о перемирии. Несмотря на режим прекращения огня, Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться ударами.